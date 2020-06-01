На протестах в Германии запретили желтую Звезду Давида

Власти Мюнхена запретили носить нацистскую нашивку, желтую Звезду Давида, на демонстрациях против государственных мер по борьбе с коронавирусом. Участники протестов прибегают и к другим нацистским символам, чтобы выразить свое отношение к действиям правительства, сообщает Deutsche Welle.

Deutsche Welle отмечает, что возмущение вызвали слухи о всеобщей обязательной вакцинации населения. При этом власти Германии утверждают, что не будут вводить вакцинацию в качестве обязательной практики.

Комиссар по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн подчеркнул, что символы холокоста, используемые во время протестов, умаляют трагедию, с которой евреи столкнулись в годы Второй мировой войны. По его словам, такие действия «нарушают табу». Помимо Мюнхена, звезды нацистской эпохи носят жители и других городов Германии.

Демонстрации против ограничений проходят на протяжении последних недель. Некоторые протестующие в Германии носят шестиугольные желтые Звезды Давида с надписью «невакцинированный». Они сделаны на основе символа, который нацистские власти заставляли носить всех жителей еврейских гетто в годы Второй мировой войны.

Более того, демонстранты также одеваются в полосатую форму, напоминающую одежду заключенных концлагерей. Они нередко держат таблички, на которых написано «Маски освобождают» или «Вакцинация освобождает». Они отсылают к надписи «Работа освобождает» («Arbeit macht frei») с ворот бывшего концлагеря Освенцим.

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