В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли 76 пациентов с выявленным коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.

У всех умерших была подтверждена пневмония. Также все пациенты имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст пациентов не уточняется.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 2 553.

В оперштабе напомнили, что до 14 июня все жители Москвы независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

По состоянию на 31 мая, в России выявлено 9268 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии превысило 400 тысяч. Число вылечившихся увеличилось на 4,4 тысячи и достигло 171,8 тысячи.

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