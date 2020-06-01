Недовольная ведущая швырнула папку в прямом эфире

Американская журналистка Крис Янсинг (Chris Jansing) выразила недовольство во время работы в передаче на канале MSNBC. Она вышла в прямой эфир, но не знала об этом, и в результате зрители увидели реакцию женщины. Расстроенная Янсинг нашла поддержку у пользователей соцсетей — они посчитали, что могут понять ее эмоции.

Инцидент произошел в новостной передаче, посвященной протестам и погромам в городах США из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда во время грубого ареста полицейскими. Корреспондент рассказывал о ситуации в Миннеаполисе, но внезапно камеру переключили на заставку программы, а после — на Янсинг.

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Судя по реакции ведущей, она не знала о том, что уже работает в эфире. Журналистка держала в руке папку, которую с негодованием швырнула на стол. На лице Янсинг было заметно расстройство происходящим. Как сообщает The Independent, возможно, это связано с тем, что она не смогла пообщаться с корреспондентом из-за проблем со связью. Через пару секунд она продолжила вести передачу.

Фрагмент опубликовал в Twitter пользователь Acyn, и вскоре видео стало вирусным, набрав более 300 тысяч просмотров только на его аккаунте. В соцсетях многим этот момент напомнил их собственную реакцию на множество событий в 2020 году. «Крис Янсинг — это все мы в 2020 году», — написал Merv515. Юзер Frogerta заметил, что хотел бы купить ведущей алкогольный напиток, судя по ее реакции. «Не представляю даже, как они справляются в такие дни. Моя поддержка каждому из них», — написала eleanor_rigby49, рассуждая о работе журналистов.

Ранее египетская телеведущая Лобна Асаль (Lobna Asal) убежала из студии во время интервью из-за того, что на нее напала обезьяна. Инцидент произошел в эфире телеканала Al Hayat.

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