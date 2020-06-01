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Rambler Group получила пять наград на фестивале Silver Mercury

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Фото: Silvermercury.ru

Работы активов, входящих в Rambler Group, стали лауреатами ХХ фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury. Серебро завоевал спецпроект «Ленты.ру» и VisCom «Россия под наркотиками», а совместный проект R.Point и Contrapunto «Наспи на ВСЕ», сделанный специально для «Билайн», забрал сразу четыре награды — две серебряные и две бронзовые.

Проект «Россия под наркотиками» взял второе место в номинации «Лучшее использование классических digital-инструментов». Это резонансное расследование журналистов о войне крупнейших наркоплощадок RAMP и Hydra, рассказывающее об объемах наркотического рынка в даркнете и масштабах потребления запрещенных веществ в России, которое было опубликовано осенью 2019 года.

Аудиовизуальную концепцию спецпроекта разработали Визуальные коммуникации Rambler Group (VisCom). При переходе на сайт пользователь погружается в мрачную и тревожную атмосферу даркнета. В оформлении лендинга используются трехмерные образы античных статуй, разрушенные гидрой, — это метафора столкновения человека с непобедимым миром наркотиков. В анимации фотографий также присутствует эффект тепловизора, который позволяет читателям самим находить спрятанные предметы. Визуальный ряд усиливается звуковыми эффектами — специально для этого проекта был создан микс из электронной музыки, лая собак и полицейских переговоров по рации.

«Спецпроект "Россия под наркотиками" отличает крайне необычное и даже уникальное для России сочетание остроты темы, интересных материалов, мультиплатформенности и дизайнерских решений. Все вместе это создает необходимую атмосферу, которая способна заинтересовать читателя, — говорит главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler Group Владимир Тодоров. — Тематика проекта сама по себе задевает нерв любого россиянина, а сочетание различных форматов — классического текста и видео — позволило охватить гораздо больше не связанных между собой людей и в итоге привлечь к проекту колоссальное внимание общественности. Дизайн лишь усилил впечатление — в "России под наркотиками" использовалось много необычных и интерактивных решений, которые особенно выигрышно смотрелись в мобильной версии: читатели кликали практически на каждую картинку, потому что им было интересно узнать, что за ними скрывается».

«Наше сотрудничество с "Лентой.ру" всегда дает прекрасные результаты за счет того, что оно имплозивно. Талантливые журналисты редакции "Ленты.ру" и креативные специалисты VisCom создают не просто интересные проекты для широкого круга пользователей, но и аудиовизуальную форму представления контента, которая способна привлечь внимание людей, принимающих решения по темам наших проектов», — подчеркнул директор по визуальным коммуникациям (VisCom) Rambler Group Владислав Тютюников.

Кросс-платформенный проект «Наспи на ВСЕ» по итогам двух этапов голосования получил две серебряные награды в номинации «Лучшее использование медиа» и «Креативная эффективность», а также две бронзовые — «Лучшее использование классических digital-инструментов» и «Лучшая маркетинговая кампания с преимущественным использованием различных digital-инструментов».

«Наспи на ВСЕ» — это первый в мире онлайн-марафон, который помогает участникам в течение трех недель сформировать привычку здорового восьмичасового сна. Проект был запущен для компании «Билайн» в мае 2019 года. В рамках спецпроекта компании подготовили 21 расслабляющий ASMR-ролик с известными ведущими, которые разместили на специальном лендинге издания «Лента.ру». Они помогают расслабиться после напряженного трудового дня, переключиться и запустить ресурсы самовосстановления организма. Участники марафона за каждую минуту сна получали подарки — от гигабайтов интернета и фитнес-браслета до умной подушки и билетов в кино. Кроме того, чтобы их ничего не отвлекало, на «Ленте.ру» появился специальный тумблер «Лента сна», который исключал все тревожные новости. В общей сложности пользователи провели во сне более 5 миллионов часов, а уровень brand preference вырос за месяц на 4 процента — это беспрецедентный результат.

«С "Билайн" и Contrapunto получается делать проекты, которые приносят людям реальную пользу. В прошлом году мы уже раздавали "Гиги за шаги" и мотивировали людей гулять, запустив спецпроект на "Афише". В этот раз наш проект на "Ленте.ру" помог "наспать на все" сотням тысяч людей, и этот результат был по заслугам оценен жюри», — отметил управляющий директор R.Point Вадим Пугин.

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