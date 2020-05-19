Инвестиционный директор Rambler Group вошел в топ рейтинга Forbes «30 до 30»

Инвестиционный директор Rambler Group Арсений Громов вошел в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30») в категории «Финансы и инвестиции», составленный Forbes.

В рейтинге издания — представители десяти категорий, в каждой из которых Forbes выбрал тройку лучших. При составлении списка учитывались такие критерии, как признание в профессиональном сообществе, известность на всероссийском или глобальном уровне. Топ-30 из лонг-листа составляло жюри, экспертный совет с участием специалистов по каждой категории и редакция. Также учитывались и результаты голосования на сайте Forbes.

Арсений Громов вел все крупные M&A-сделки и участвовал во всех стратегических проектах Rambler Group, включая покупку онлайн-кинотеатра Okko и привлечение инвестиций от Сбербанка в 2019 году. Также среди прочих сделок он курировал вхождение Rambler Group в капитал Delivery Club, при этом группа обменяла свою долю в FoodPlex на миноритарный пакет акций. Rambler Group получила долю в быстрорастущем сервисе доставки еды, который занимает лидирующие позиции на российском рынке.

