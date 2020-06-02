Стали известны сроки открытия кинотеатров​ в России. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 2 июня.

Вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры могут возобновить работу в середине июля. По его словам, посещать театры и концертные залы можно будет на последнем этапе снятия карантинных ограничений, который, скорее всего, произойдет осенью.

«Планируется, что осенью порадуют новыми постановками», — отметил он.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кинозалов в условиях пандемии коронавируса. В документе говорится, что решение об их открытии должны будут принимать главы регионов, основываясь на рекомендациях санитарных врачей. Кроме того, там отмечается, что посетителям стоит носить маски и избегать походов в кино при наличии симптомов ОРВИ. В документе указано, что в кинозалах между людьми должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 метра. Интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут, за это время залы необходимо проветривать и дезинфицировать.

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