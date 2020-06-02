В Подмосковье начали производить защитные комбинезоны для медработников

Подмосковная компания начала производить защитные комбинезоны для медицинского персонала, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 2 июня.
«Мы помогли компании оперативно разработать технические условия и подготовить всю необходимую документацию для регистрации удостоверения, оказали помощь с поставкой необходимого сырья», — сказала Егорова.
По ее словам, теперь регион сможет закупать защитные средства в три раза дешевле, при этом местная продукция не уступает по качеству импортной.
Специальные комбинезоны в первую очередь будут поступать в медицинские учреждения региона. На первых порах в сутки планируется производство 10 тысяч единиц.
Класс защиты комплектов подходит для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.