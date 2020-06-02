Жириновский описал правление Ельцина фразой «ему стыдно стало, он даже умер»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский описал правление первого президента России Бориса Ельцина фразой «ему стыдно стало, он даже умер». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 2 июня.

О Ельцине либерал-демократ упомянул, рассуждая о важности принятия изменений в Конституцию. «Конституция должна быть главным документом для всего народа. Ельцин вон клялся на Конституции — и что? Слава Богу, ушел. Ему стыдно стало, он даже умер», — сказал политик.

Жириновский подчеркнул, что прописанные в Конституции положения должны быть обязательны для всех граждан.

31 мая генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал Бориса Ельцина националистом и предателем.

В феврале последний маршал СССР Дмитрий Язов высказал мнение, что Ельцин не до конца понимал, какой страной он руководит, однако в удержании власти «проявлял чудеса».

Ельцин занимал пост президента России с 1991 по 1999 год. Политик умер 23 апреля 2007 года.

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