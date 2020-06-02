Сиамские близнецы отказались от разделения и вызвали всеобщее восхищение

Сиамские близнецы, отказавшиеся от разделения, приняли участие в телепередаче Two‌ ‌Sisters,‌ ‌One‌ ‌Body‌ («Две сестры, одно тело») и вызвали всеобщее восхищение. На это обратила внимание газета Daily Mail.

18-летние Кармен (Carmen)‌ ‌и Лупита ‌(Lupita) из американского штата Коннектикут рассказали в телешоу о своей жизни. По словам девушек, сейчас они заканчивают школу и пытаются получить водительское удостоверение.

Врачи предлагали сестрам перенести операцию по разделению. Однако их предупреждали, что лечение может привести к осложнениям и закончиться летальным исходом. В конечном счете уроженки Мексики предпочли оставить все как есть и адаптировались к их общему телу.

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Позитивный настрой девушек вдохновил и восхитил телезрителей. После выпуска с Кармен и Лупита пользователи Twitter завалили близнецов комплиментами. «Они так вдохновляют. Кажется, для них нет ничего невозможного. Они подтверждают, что в жизни все возможно», — комментировали одни. «Восхитительная история!! Она греет сердце!! Вдохновляет!» — поддерживали другие.

В рамках документального фильма зрителям показали, как отец учит дочерей водить машину. Он говорил на камеру: «Все правильно. Сросшиеся близнецы могут водить автомобиль. По крайней мере, я на это надеюсь». Лупита рассказала, что Кармен хочет поскорее сдать на права, чтобы они стали более независимыми от родителей.

Также Лупита и Кармен выразили опасение по поводу возможной депортации. Сестры проживают в США с двух лет и боятся, что их заставят вернуться в Мексику. Зрителей очень растрогала их история. «Они буквально сказали, что быть мексиканскими иммигрантами в Америке тяжелее, чем сросшимися близнецами с редкими осложнениями», — сетовали пользователи Twitter.

Лупита и Кармен — близнецы-омфалопаги. При таком срастании каждая из сестер имеет отдельное сердце, пару рук, легкие и желудок. Однако печень, а также сердечно-сосудистая, пищеварительная и репродуктивная системы у девушек общие.

Когда сестры были маленькими, физиотерапевт учил их сидеть, ходить и выполнять повседневные дела вместе. В четыре года девочки смогли сделать свои первые шаги. В будущем близнецы мечтают стать ветеринарами или заняться животноводством.

Ранее сообщалось, что сиамские близнецы из индийского штата Чхаттисгарх Шиванат и Шиврам Саху заявили, что не сожалеют об отказе от хирургической операции, которая могла разделить их. «Мы хотим остаться такими, как есть. Мы получили от Бога уникальный дар. С нашей точки зрения, у нас два тела, но одна душа», — подчеркнули братья.

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