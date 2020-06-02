На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, видеозапись доступна в YouTube.

Резников заявил, что он не видит возможности «продвижения российских войск» вглубь Украины, поскольку «350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны».

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Политик считает, что по этой причине широкомасштабной войны России с Украиной сейчас быть не может. «Тем более в условиях экономического кризиса и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет», — сказал Резников.

Вместе с тем вице-премьер назвал тупиковой ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе. По его мнению, фундамент для этого заложили еще минские соглашения: «Когда было написано, что Украина сначала должна провести выборы, а потом брать контроль над границей, например. (...) Но я оптимист, я считаю, что нет тупиков, надо искать выход».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Москва отвергает все обвинения.

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