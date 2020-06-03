Протестующие в Лондоне осадили резиденцию премьера и подрались с полицией

Участники протестов против полицейского насилия и расизма осадили резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, сообщает Sky News.

На ролике, опубликованном изданием, видно, как демонстранты толпятся у заграждения, некоторые пытаются перелезть через него. Полицейские оцепляют здание и призывают протестующих не пытаться попасть внутрь.

Известно, что по меньшей мере один человек подрался с полицейским, в правоохранителей, сдерживающих толпу, бросают различные предметы.

На протесты в поддержку выступлений в США, по данным Sky News, в Лондоне пришли несколько тысяч человек.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.

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