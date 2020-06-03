Женщина запретила дочери переехать от отца-тирана и была названа отвратительной

Пользовательница Reddit с ником FunnyRepresentative2 рассказала историю о том, как запретила 16-летней дочери переезжать к ней обратно после нескольких недель жизни с отцом-тираном. В комментариях к посту женщину раскритиковали и назвали отвратительной.

FunnyRepresentative2 развелась с мужем десять лет назад. С тех пор он общался с дочерью в формате «воскресного папы». «Он нашел хорошо оплачиваемую работу, купил великолепный дом с бассейном и шикарную машину, вместо того чтобы платить алименты», — добавила автор поста. Девочка долго просила мать разрешить ей жить с отцом, и в итоге они договорились устроить годовой «пробный период».

Автор поста отметила, что через несколько недель жизни с отцом дочь взмолилась пустить ее обратно домой. «Теперь, когда они вместе все время, он не пытается произвести хорошее впечатление», — отметила FunnyRepresentative2. К примеру, мужчина покупает своей дочери самую дешевую косметику вместо той, к которой она привыкла, запрещает носить вещи выше колена, а также кормит фастфудом и полуфабрикатами. Кроме того, ей приходится жить в комнате, в которой нет ничего, кроме кровати и шкафа. Столкнувшись с реальностью жизни с отцом, девочка захотела вернуться к матери. Однако женщина решила, что хочет отдохнуть от 16-летней дочки в течение «пробного года», и не разрешила ей переехать обратно.

В комментариях поступок автора поста возмутил некоторых пользователей. «Боже, зачем вы двое вообще завели ребенка? Вы отвратительные родители», — написала @foxymana. Многие укорили женщину в том, что она сама ведет себя как тиран, а также обратили ее внимание на то, что 16-летний ребенок должен иметь право на ошибку. Некоторые пользователи, возмущенные действиями матери, не поверили в правдивость истории и назвали женщину троллем.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как в детстве разрушил брак родителей. Он пытался найти спрятанный подарок на день рождения перед праздником, но случайно нашел секретный телефон отца.

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