Воробьев распорядился раздать малообеспеченным жителям маски

Малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам Подмосковья бесплатно раздадут защитные маски. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Воробьев, сообщается на сайте областного правительства.

«Бесплатные наборы с масками получат малообеспеченные пенсионеры — таких у нас в регионе более 160 тысяч, еще 46 тысяч наборов будет доставлено малообеспеченным семьям», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что наборы с масками доставят волонтеры или сотрудники соцзащиты.

Маски передадут семьям с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину регионального прожиточного минимума, а также малоимущим людям старшего возраста, говорится в сообщении.

Всего по поручению губернатора жителям Московской области раздадут около двух миллионов масок.

28 мая Воробьев сообщил, что в регионе производятся около трех миллионов медицинских масок в сутки. Ранее в апреле глава региона распорядился о раздаче масок автомобилистам на постах ГИБДД.

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