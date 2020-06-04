40 подмосковных предприятий запустили производство масок

Из-за пандемии коронавируса 40 подмосковных предприятий перепрофилировали производство на выпуск защитных масок, 12 производителей имеют лицензию на изготовление медицинских изделий, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 4 июня.

По ее словам, производство дезинфицирующих средств временно запустили шесть предприятий, более десяти компаний производят перчатки, бахилы, халаты и респираторы.

Егорова также сообщила, что с начала апреля суточный объем производства медицинских масок в Подмосковье вырос с 600 тысяч единиц до 3,3 миллиона. Дефицита средств защиты в регионе нет, заверила она.

Ранее в четверг губернатор региона Андрей Воробьев распорядился раздать малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам медицинские маски. Он уточнил, что наборы с масками доставят волонтеры или сотрудники соцзащиты.

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