Су-34 ударил бетонобойной бомбой

Применение сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34 бетонобойной авиационной бомбы БетАБ-250 попало на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовал пользователь SwankyStas.

На видео заметно, как изделие выпускается самолетом и свободно падает на парашюте, после чего запускается реактивный ускоритель, и бомба направляется к цели.

Согласно «Российской газете», в действительности Су-34 ударил бомбой БетАБ-500 ШП, способной пробить железобетонную стену толщиной до 550 миллиметров.

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В мае «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России и военно-промышленном комплексе, сообщили, что Воздушно-космические силы страны получат к 2027 году не менее 76 самолетов Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»).

Согласно открытым источникам, свободнопадающая бомба БетАБ-250, предназначенная для уничтожения укрепленных сооружений, получает 180-килограммовую фугасно-проникающую боевую часть.

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