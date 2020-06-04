Собянин оценил возможность открыть все ЗАГСы в Москве

Открывать московские ЗАГСы для проведения торжественных церемоний регистрации браков пока рано. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает агентство «Москва» в четверг, 4 июня.

«Это связано с работой общепита, проведением массовых мероприятий. Это же не просто зайти в ЗАГС и зарегистрироваться, это можно сегодня и так, а проводить массовку, свадебное мероприятием пока еще рановато», — сказал Собянин.

Вместе с тем градоначальник пообещал, что большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля. По его словам, в понедельник, 8 июня, будет готов график поэтапного снятия ограничений в Москве в период с 15 июня по 1 июля.

Ранее психолог и директор Московской службы психологической помощи Нина Петроченко рассказала «Ленте.ру», что после пандемии коронавируса не стоит ждать всплеска разводов. «Сейчас нет данных, что будет конкретно с людьми после самоизоляции. Может, количество разводов увеличится, как в Китае, а, может, наоборот рождаемость повысится», — сказала она.

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