Россиянам рассказали о влиянии кондиционеров на распространение коронавируса

Кондиционеры и вентиляторы создают дополнительные потоки воздуха и могут разносить аэрозоль вируса на несколько метров, поэтому в пандемию коронавируса в офисах ими стоит пользоваться умеренно. О таком влиянии устройств рассказал директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, передает агентство «Москва».

По словам Лукашева, кондиционеры и вентиляторы могут разнести аэрозоль вируса на расстояние больше 1,5 метров — именно столько составляет необходимая социальная дистанции. При направленных потоках воздуха вирус может распространяться на расстоянии 3-4 метров, однако такой же результат может получиться и от обычного сквозняка, добавил специалист.

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С точки зрения безопасности лучше выбрать кондиционер, а не вентилятор, так как он производит меньше воздушных потоков, заявил Лукашев. Он уточнил, что дома или в офисе с одним человеком в помещении кондиционеры можно использовать без ограничений.

Ранее сообщалось, что курение сигарет не защищает от коронавируса, а увеличивает риск заражения им, поскольку сигаретный дым способствует глубокому проникновению инфекции в легкие. Смолы и продукты горения разрушают мембраны альвеол, через которые происходит обмен кислородом. Капельки охлажденного пара и дыма цепляют на себя вирусы и легче проникают в глубокие отделы легких.

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