Россиянам раскрыли причину глубокого проникновения COVID-19

Курение сигарет не защищает от коронавируса, а, напротив, увеличивает риск заражения, поскольку сигаретный дым способствует глубокому проникновению инфекции в легкие. Об этом заявил главный внештатный нарколог-психиатр Минздрава России Евгений Брюн, передает ТАСС.

«По определению смолы и продукты горения разрушают мембраны и мембраны альвеол, через которые собственно идет обмен кислородом <...> Капельки охлажденного пара, дыма и так далее, они цепляют на себя вирусы и [они] еще легче проникают в глубокие отделы легких», — сказал Брюн. По его мнению, информацию о защитных свойствах курения могут «распускать» сами производители табака.

12 мая Всемирная организация здравоохранения уже опровергла заявления о пользе курения для борьбы с коронавирусом. В организации отметили, что курение наносит еще больший вред легким, что может усугубить ситуацию при заражении. «Болезнь COVID-19 является инфекционной и в первую очередь атакует легкие <...> Курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями», — говорится в сообщении организации.

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