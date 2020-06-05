Российских школьников захотели проверять на коронавирус перед ЕГЭ

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) захотели предусмотреть экспресс-тесты на коронавирус для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС в пятницу, 5 июня.

«В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в пунктах сдачи ЕГЭ также могут поставить специальные стеклянные перегородки между партами для профилактики коронавируса. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, так называемая среда безопасности вокруг каждого ученика уже используется, например, в школах Шанхая. В России также обсуждается вопрос максимального ограничения контактов между выпускниками на ЕГЭ.

Российские вузы, колледжи и школы полностью перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Провести ЕГЭ в удаленном формате оказалось невозможно, поскольку, как пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, технологически система к этому не готова. В этой связи сроки проведения переносили уже дважды. По словам президента России Владимира Путина, в 2020 году ЕГЭ начнется 29 июня.

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