Модель делилась откровенными снимками своего тела и заработала миллион долларов

Instagram-блогерша Андреа Василе (Andrea Vasile), также известная как Андреа Абели (Andrea Abeli), стала первой американкой, заработавшей миллион долларов (68 миллионов рублей) благодаря сервису OnlyFans. Об этом сообщает издание Daily Star.

«Я сделала операцию по увеличению ягодиц. Теперь эта часть тела является главным источником моего заработка», — заявила 36-летняя модель. По ее словам, она тратила больше половины своего дохода на хирургические и косметические процедуры, чтобы поддерживать тело в идеальном состоянии.

Way back 😬 Фото опубликовано @msandrea.tv

Так, два года назад Василе начала размещать откровенные снимки на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Помимо этого, она зарабатывает на своем Instagram-аккаунте, который на данный момент насчитывает 1,4 миллиона подписчиков. Обе платформы в сумме принесли блогерше два миллиона долларов (137 миллионов рублей) за два года.

«С тех пор как я начала этим заниматься, моя мама отреклась от меня, но мои друзья оказали большую поддержку», — призналась модель.

Василе также отметила, что благодаря соцсетям она получает брендовые вещи и услуги бесплатно: многие рестораны, клубы и компании по прокату элитных автомобилей не берут с нее денег. Взамен знаменитость отмечает их на своей странице, предоставляя им рекламу по бартеру.

Известно, что модель выросла в семье среднего класса в Румынии и получила юридическое образование.

В мае кассирша супермаркета начала выкладывать пошлые фото в сеть и разбогатела. Элли Мэй (Ally Mae) принялась фотографироваться полуобнаженной и размещать снимки на платформе OnlyFans. Через некоторое время она попала в число самых востребованных моделей сервиса, и ее годовой доход составил 180 тысяч фунтов стерлингов (16 миллионов рублей), что позволило англичанке приобрести дом с тремя спальнями.

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