Российская модель с седьмым размером груди заработала миллионы на пошлых фото

Российская модель Playboy с седьмым размером груди разбогатела на продаже пошлых изображений в сети. Ее историю публикует Daily Star.

Ирина Иванова, которая родилась в России и переехала в США в пятнадцатилетнем возрасте, прославилась публикацией фотографий в откровенных нарядах в своем Instagram-аккаунте. Она начала продавать снимки и ролики, на которых запечатлена обнаженной, на специальной платформе, и в настоящий момент зарабатывает более 1 миллиона долларов (78 миллионов рублей) в год. «Продажа сексуального контента изменила мою жизнь к лучшему», — призналась Иванова.

Left or right babies? ❤ LINK IN BIO Фото опубликовано @playmateiryna

По словам девушки, она зарегистрировалась на специальном сайте после того, как подписчики ее многомиллионного блога начали отправлять ей пошлые фотографии в директ. Модель также отметила, что не обращает внимание на негативные комментарии и гордится тем, что имеет возможность обеспечивать себя и свою семью.

В марте хорватская модель Playboy начала дешево продавать свои откровенные фотографии, находясь на карантине во время пандемии коронавируса. Ава Карабатич объявила в своей социальной сети, что отправит всем желающим свои оголенные снимки за 41 фунт стерлингов (около четырех тысяч рублей). Она также предложила делиться парными обнаженными фото.

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