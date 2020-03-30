Модель Playboy начала дешево продавать обнаженные снимки во время изоляции

Хорватская модель Playboy и певица начала дешево продавать свои откровенные фотографии, находясь на карантине во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Star.

Ава Карабатич (Ava Karabatic) объявила в своем Instagram-аккаунте, что отправит всем желающим свои обнаженные снимки за 41 фунт стерлингов (около четырех тысяч рублей).

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В социальной сети девушка нередко публикует кадры в нижнем белье, однако слишком откровенные посты удаляются модераторами. «Я часто снимаю себя в постели обнаженной, потому что я всегда сплю без одежды, и хотела бы поделиться некоторыми фото с вами, но их сразу же уберут из-за нарушений правил Instagram», — пожаловалась Карабатич.

Модель также предложила фанатам делиться парными откровенными снимками. Подписчики знаменитости оценили ее идею и поделились своим восторгом в комментариях. «В тяжелые времена ты была бы идеальным компаньоном», «Ты прекрасна», «Не хочешь составить мне компанию на время изоляции?» — предлагали они.

В марте 49-летняя Тони Галлоуэй бросила работу сиделки и разбогатела на откровенных фото, которые принялась размещать в сети. Она начала продавать их на специальной платформе Frisk.Chat, где ее поклонники оплачивают ежемесячную подписку в размере 15 фунтов стерлингов (около 1300 рублей).

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