Жена Кокшенова назвала причину смерти артиста

Наталья Лепехина, жена народного артиста России Михаила Кокшенова, назвала причину его смерти. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — заявила Лепехина.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что российский актер скончался из-за осложнений, вызванных заражением COVID-19. Отмечалось, что перед смертью он находился в больнице с подозрением на коронавирус.

О том, что Кокшенов умер в лечебном центре в Подмосковье, стало известно в пятницу, 5 июня. Первой об этом в соцсетях написала поэтесса Любовь Воропаева. Она не раскрыла подробностей произошедшего.

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Михаилу Кокшенову было 83 года. Он наиболее известен по кинолентам «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода», «Женя, Женечка и "катюша"» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

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