На Европе предложили зарабатывать

Инвесторам со всего мира, как частным, так и институциональным, предложили зарабатывать на Европе и европейских активах. Такая рекомендация содержится в материале CNBC, опросившего экономистов и аналитиков.

Специалисты оценивают европейские активы прежде всего акции, как привлекательные. В ближайшее время бумаги многих компаний могут показать стремительный рост (или на профессиональном сленге — ралли), что объясняется значительными мерами поддержки со стороны правительств и монетарных властей.

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4 июня Европейский центробанк расширил программу количественного смягчения с 750 миллиардов до 1,3 триллиона евро. На эту сумму у коммерческих банков будут выкуплены государственные и корпоративные облигации, что позволит банкам активнее кредитовать экономики европейских стран.

Помимо этого, в ближайшие месяцы ожидается реализация франко-германского плана поддержки европейской экономики через специально создаваемый фонд на 500 миллиардов евро.

Опрошенные аналитики считают, что многие европейские компании выглядят более устойчивыми и способными показать рост, нежели американские.

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