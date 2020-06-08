В России усомнились в глубине Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины. Она оказалась на одну тысячу метров меньше показателей, полученных в 1957 году советскими учеными, пишет ТАСС.

Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов рассказал, что аппарат зафиксировал глубину в 10 028 метров, тогда как судно времен СССР фиксировало 11 022 метра. Причин таких расхождений Денисов назвать не может: «Это говорит о том, что есть информация к размышлению — то ли предыдущий "Витязь" некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно».

Денисов рассказал, что измерение глубины происходит с помощью замера скорости звука, и она может отличаться из-за большого количества параметров. Поэтому есть сомнения по поводу реальной глубины желоба.

«Говорить, что у нас есть полное представление о Марианской впадине по данным, полученным со дна, не приходится. Это достаточно активное геологическое образование, подверженное изменениям», — заключил заместитель гендиректора ФПИ.

Погружение «Витязя» на дно Марианской впадины состоялось 8 мая 2020 года. Известно, что нахождение аппарата под водой продолжалось более трех часов. Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане. За всю историю на дно впадины опускались всего четыре человека.

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