Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудовали волонтеры «Молодежки ОНФ»

Участники «Молодежки ОНФ» продолжают помогать перепрофилировать больницы для приема пациентов с коронавирусом, а также доставляют врачам средства индивидуальной защиты. Об этом говорится в пресс-релизе движения, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 8 июня.

Так, в Липецкой области оборудовали инфекционный госпиталь на 400 коек на базе санатория. Он рассчитан на пациентов с тяжелыми симптомами. «Группа быстрого реагирования из 15 человек работала в санатории несколько дней, включая выходные», — рассказала участница «Молодежки ОНФ» в Липецкой области Алина Теперик.

В Оренбурге участники команды доставили несколько коробок с защитными костюмами, масками и перчатками в Оренбургскую клиническую инфекционную больницу и Областную клиническую больницу №2. Также волонтеры привезли в медучреждения питьевую воду.

В Санкт-Петербурге волонтеры «Молодежки» доставили маски, костюмы и бахилы в городскую стоматологическую поликлинику №33.

Помимо поддержки врачей волонтеры «Молодежки ОНФ» по-прежнему ежедневно доставляют продукты и лекарства для пожилых людей и маломобильных жителей. Группы оперативного реагирования сформированы в 69 регионах.

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