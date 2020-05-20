Волонтеры возьмут под опеку пожилых и одиноких россиян в период пандемии

Участники команды «Молодежки ОНФ» берут под опеку пожилых, одиноких и маломобильных жителей, чтобы помогать им в период пандемии коронавируса с бытовыми и другими вопросами. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 20 мая.

К настоящему моменту под регулярное наблюдение и опеку в регионах взяты 623 пенсионера, уточняется в сообщении. Так, в Омской области волонтеры взяли под шефство проживающую одну 102-летнюю Пелагею Касьянову.

Активисты организации в Белгородской области помогают 81-летней Зинаиде Гобелко. «Мы стали для Зинаиды Михайловны не просто поддержкой, мы стали друг другу друзьями. Придём в гости, поможем чем-то, выслушаем бабушку, поговорим о жизни», — рассказала участница команды «Молодежки ОНФ» Белгородской области Дарья Головина.

Ранее в мае активисты «Молодежки ОНФ» поздравили медсестер больниц с профессиональным праздником. Также волонтеры региональных команд «Молодежки ОНФ» принимают участие во всероссийской акции «Мы Вместе», и выполнили уже 31 тысячи обращений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!