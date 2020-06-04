Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи подтопленцам в Иркутской области

Активисты «Молодежки ОНФ» включились в решение проблем пострадавших от паводка жителям Иркутской области. О помощи подтопленцам сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

По данным организации, на протяжении года после происшествия у местных жителей стоял вопрос получения сертификатов за поврежденные дома, возникали вопросы получения миллиона рублей семьями, в которых воспитывается пять и более детей. «Часто по надуманным причинам люди получали отказ чиновников. "МолодежкаОНФ" включилась в решение проблем», — говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич, многие жители поначалу не верили в способность активистов. «Они никому не верили. А теперь мы приезжаем к ним, как к родным», — сказал он.

Так, в поселке Соляная Тайшетского района выплату в один миллион рублей и сертификат на покупку нового жилья благодаря активистам получила семья Евгении Фирсенко. Супруги воспитывают пятерых приемных детей, однако им по началу отказывали в выплате, потому что по бумагам собственником дома является супруг, а опекуном детей — Евгения. Больше полугода ушло на то, чтобы восстановить справедливость.

Аналогичная история сложилась у социального работника из Соляной Анны Трушниковой. Она воспитывает детей одна, муж пропал в тайге. Ее дом — крайний на улице, и его всегда топило одним из первых. Семье Людмилы Мазниковой из деревни Паберега Тулунского района отказывали в получении сертификата из-за ошибки в одной букве населенного пункта. В прописке детей населенный пункт Паберега значился деревней, а у нее с мужем — селом. Благодаря активистам Мазниковы приобрели новое жилье в Тулуне и готовятся к переезду.

В ближайшее время волонтеры вновь посетят пострадавшие деревни и села региона.«Для нас все просто — если хотя бы у одного жителя остаются проблемы, которые он не может решить в одиночку, мы будем приезжать и включаться в решение», — заключил Кастюкевич.

Сильный паводок случился в Иркутской области в конце июня прошлого года. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек. В зону подтопления попало почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

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