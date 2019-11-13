Подтопленцы массово пожаловались на чиновников

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросили прокуратуру Иркутской области провести проверку по факту выявленных ими нарушений при оказании помощи пострадавшим от паводков. Об этом сообщается на сайте движения.

Значительное количество нарушений касается предоставления жилья потерпевшим, чьи дома были разрушены стихией. Всего члены ОНФ опросили 305 пострадавших из 15 населенных пунктов.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович отметил, что скоро наступит зима, а людям по-прежнему негде жить. По его словам, многие граждане не согласны с заключениями межведомственной комиссии. К примеру, жительница поселка Соляная Анастасия Гафитулина рассказала активистам, что ее дом занесли в программу капитального ремонта, хотя его фундамент размыт.

«Часть здания осела, кровля разрушена, оконные проемы разбухли, створки рам не закрываются, дверные проемы перекошены, нижние венцы дома разрушены водой, образовалась течь. (...) Здание, если провести внимательное обследование, должно быть признано непригодным для проживания», — подчеркнул Апанович.

По его словам, аналогичные жалобы поступали из разных населенных пунктов.

6 ноября мониторинговая группа «Общероссийского народного фронта» обвинила местные власти в провале работ по ликвидации последствий наводнения.

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