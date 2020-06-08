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Выступившему против расизма Марку Уолбергу напомнили о криминальном прошлом

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Фото: Globallookpress.com

Выступившему против расизма Марку Уолбергу напомнили о его криминальном прошлом. В своем Twitter-аккаунте актер высказался о темнокожем охраннике Джордже Флойде, который скончался в результате грубого ареста.

«Убийство Джорджа Флойда душераздирающе. Мы должны объединиться и работать над решением этой проблемы», — написал артист, сопроводив свою публикацию хештегом #BlackLivesMatter.

В комментариях пользователи отметили, что в молодости Уолберг и сам совершал преступления на почве расизма. Юзеры начали выкладывать скриншоты из «Википедии», в которых говорится, что в 1986 году он вместе с друзьями преследовал группу темнокожих детей, кидая в них камни и выкрикивая фразу: «Убей ниггера!» Тогда артист получил судебный запрет и мог отправиться в тюрьму при повторных преступлениях на почве нетерпимости.

Некоторые пользователи посчитали, что Уолбергу стоило финансово поддержать движения против расизма, а не высказывать свое мнение в соцсетях. Их также возмутило, что актер не принес извинения за поступки, совершенные в юности.

Ранее с критикой столкнулась и актриса Эмма Уотсон, которая в своих социальных сетях поддержала акцию против расизма. Ее подписчики посчитали, что артистка могла не только публиковать черные квадраты в знак солидарности с темнокожими людьми, но и помочь им финансово.

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