Тяжелобольному иностранцу дали российское гражданство для срочной операции

МВД России помогло 19-летнему жителю Абхазии Олегу Бушеву получить российское гражданство в упрощенном порядке, так как он нуждается в срочном оперативном лечении. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Накануне девятнадцатилетний уроженец Республики Абхазии Олег Бушев принес присягу гражданина Российской Федерации, после чего начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко вручил ему российский паспорт», — рассказала генерал-майор Волк.

В июле прошлого года медики выявили у молодого человека тяжелую патологию сердца. В России необходимая операция выполняется только при наличии у пациента российского гражданства. В качестве временной меры врачи подобрали для Бушева лекарственный препарат, поддерживающий жизнь.

В декабре 2019 года Бушеву, его матери и бабушке московским главком МВД выданы виды на жительство иностранных граждан на территории Российской Федерации, в феврале текущего года было принято решение о предоставлении гражданства в упрощенном порядке. С сегодняшнего дня родные начали процедуру подготовки Бушева к операции.

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