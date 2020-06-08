Кремль отреагировал на передачу Михалкова о чипировании

Президент России Владимир Путин знаком с резонансными высказываниями режиссера Никиты Михалкова в выпуске программы «Бесогон ТВ», в которой говорилось о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать человечество. Так отреагировал на соответствующий вопрос представитель Кремля Дмитрий Песков, говорится в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин также знаком с аргументацией канала, снявшей программу с эфира.

Передача Михалкова вышла в эфир в начале мая. Телеканал «Россия 24» отказался транслировать повторы выпуска, из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру.

Руководство канала подчеркнуло, что не планирует отказываться от передачи, однако новый выпуск вышел только на YouTube-канале режиссера.

Теорию о заговоре в связи с разработкой вакцины активно распространяют как на Западе, так и в России. Билл Гейтс, комментируя обвинения в чипировании человечества, заявил, что никогда не занимался разработкой микрочипов. «Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — пояснил миллиардер.

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