Палестина передумала отдавать землю с монастырем РПЦ

Палестинский суд отменил решение президента Махмуда Аббаса передать участок земли в городе Хеврон с православным монастырем Святой Троицы Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает MAAN News.

Отмечается, что Высший суд справедливости Палестины постановил отменить решение о передаче земель Мускубии (арабское название — прим. «Ленты.ру») миссии РПЦ в Иерусалиме. Таким образом палестинцы аннулировали постановление Аббаса от 2017 года.

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Основанием для решения суда послужило признание этого участка земли вакуфом (принадлежащие мусульманской общине неотчуждаемые средства и имущество — прим. «Ленты.ру»). Известно, что на указанной территории в Хевроне располагается Мамврийский дуб, под которым, согласно Библии, Авраам впервые встретил Бога в обличии Святой Троицы.

8 апреля сообщалось, что Израиль приостановил передачу обещанного России Александровского подворья в Иерусалиме. Суд Иерусалима издал временный запрет на передачу России прав на Александровское подворье из-за рассматриваемого иска против этого. Его подало Православное общество Святой Земли, которое зарегистрировано в немецком Мюнхене.

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