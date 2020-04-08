Мир
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Анонсировано новое телеобращение Путина
Кремль поставил США условие по нефти
Погоня медиков в спецкостюмах за россиянином из-за коронавируса попала на видео
Распространение коронавируса в Испании замедлилось
Москвичей предупредили о появлении аферистов из-за коронавируса
США приготовились пойти на уступки России и Саудовской Аравии
Россияне бросились ремонтировать туалеты
Мишустин разрешил полиции штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Получена беспрецедентная фотография черной дыры
Новости партнеров

Израиль приостановил передачу обещанного России подворья в Иерусалиме

Перейти в «Мою Ленту»

Израиль приостановил передачу обещанного России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом сообщает The Marker.

Сообщается, что суд Иерусалима издал временный запрет на передачу России прав на Александровское подворье из-за рассматриваемого иска против этого. Его подало Православное общество Святой Земли, которое имеет регистрацию в немецком Мюнхене, ответчиками выступают Россия, Израиль и инспектор регистрации недвижимости.

Известно, что Православное общество Святой Земли считает себя преемницей дореволюционного Императорского православного палестинского общества. С их точки зрения, Израиль не может передавать права на подворье кому-либо, так как в 1991 году суды Израиля и США признали законным владельцем именно это православное общество.

Представители посольства России в Израиле заявили РИА Новости, что Москва примет все необходимые меры для защиты своих имущественных интересов, включая Александровское подворье. Министр экологии Израиля Зеев Элькин предположил, что оно может быть передано России через два месяца.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. Конфликт вокруг этого объекта начался после революции 1917 года. Право владеть подворьем, в частности, оспаривали Императорское православное палестинское общество и Русское православное общество Святой Земли. В 2015 году Россия обратилась к израильским властям с просьбой юридически оформить права Москвы на подворье, однако заявка так и не была рассмотрена.

Неофициальные источники в Израиле сообщали, что Москва добивалась обмена приговоренной к семи с половиной годам тюрьмы за хранение наркотиков Наамы Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, однако в ноябре израильская сторона экстрадировала его в США. Впоследствии израильский портал Maariv написал, что взамен на помилование девушки Россия получит Александровское подворье в Иерусалиме. Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку 29 января.

В октябре прошлого года 25-летняя Иссахар была приговорена судом в Подмосковье к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Она летела из Нью-Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве и была задержана в транзитной зоне Шереметьево после того, как в ее багаже, к которому у Иссахар не было доступа, нашли 9,6 грамма гашиша.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
עסקת נעמה יששכר קורסת? בעלי "חצר אלכסנדר" בירושלים עתרו נגד מסירתה לרוסיה
Путин помиловал осужденную за гашиш израильтянку
Россия получит подворье в Иерусалиме в обмен на осужденную за гашиш израильтянку
Другие материалы рубрики
Мир00:02 6 апреля
Armed police officers walk on a pedestrian crossing in Beijing on March 9, 2020, wearing masks amid the spread of the new coronavirus. (Photo by Kyodo News via Getty Images)

Восточное поветрие

Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?
14:37Сегодня

Распространение коронавируса в Испании замедлилось

13:57Сегодня

США захотели помешать Ирану получить помощь в борьбе с коронавирусом

13:57Сегодня

Ахмеда Закаева госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мир00:0431 марта

«Мне удивительно, как я там выжил»

ЛГБТ-беженцы с Кавказа ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
13:08Сегодня

Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с коронавирусом

12:16Сегодня

На единственном авианосце Франции заподозрили массовое заражение коронавирусом

11:14Сегодня

«Исламское государство» объявило коронавирус «солдатом Аллаха»

Мир00:0228 марта

«От чувства тревожности мы обретаем свободу»

Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
09:32Сегодня

Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч

08:54Сегодня

В Гонконге рассказали о способах спастись от коронавируса

08:55Сегодня

Опубликованы фотографии разблокированного после карантина Уханя

Россия
Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла
Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания СНВ-III«Боезарядов столько, что можно взорвать земной шар»
10 лет назад Россия и США договорились по ядерным ракетам, и мир стал безопаснее. Но надолго ли?
«Это тяжелейший выбор для врача»
Из-за коронавируса каждый день умирают тысячи пациентов. Как решить, кого из них нужно спасать?
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
«Норма уже не будет прежней»
Как коронавирус навсегда изменит города, общество и всю жизнь людей на планете
В России объяснили отказ Украины от договоренностей по Донбассу
«Мама, я ведь не ослепну, правда?»
От мучительной смерти девочку спасет только протонная терапия. Ей нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Американские сенаторы обвинили ВОЗ в подчинении коммунистам Китая
Armed police officers walk on a pedestrian crossing in Beijing on March 9, 2020, wearing masks amid the spread of the new coronavirus. (Photo by Kyodo News via Getty Images)Восточное поветрие
Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?
Раскрыты детали лечения заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
Скорость распространения инфекции растет
Сербия поблагодарила Россию за 11 самолетов с гуманитарной помощью
Снимая маски
Итальянские медики ведут неравную борьбу с коронавирусом. Среди погибших уже 50 врачей и медсестер
Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Все материалы
Бывший СССР
Американские дипломаты увидели в коронавирусе возможность вернуть Крым Украине
Александр ЛукашенкоВирусный психоз
Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?
Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса
«Можно кричать караул»
Потеря работы, упадок бизнеса и миллиардные долги — как Прибалтика противостоит коронавирусу
По улицам украинских городов провезли гроб для пропаганды карантина
Узники карантина
Мигранты из Средней Азии застряли в московских аэропортах из-за коронавируса. Но им помогли выжить
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Все материалы
Экономика
Цены на нефть подросли
Расщедрились
Российские бизнесмены решили помочь в борьбе с коронавирусом. На что пойдут миллиарды рублей
В США нашли решение главной проблемы рынка нефти
Грязные деньги
Коронавирус вынуждает весь мир отказываться от наличных. Почему России это выгодно?
Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму
Тим КукКук с ним
История лучшего главы Apple. И это не Стив Джобс
Подсчитана экономия россиян от самоизоляции во время коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер расстрелял семью дочери
«Бандиты не станут рисковать»
Коронавирус ударил по российскому криминалу. Преступный мир готовится жить по новым правилам
Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Москвич перевел 750 тысяч рублей на «Северный поток-2» и пошел в полицию
Фото с места происшествияРоссиянин расстрелял пять человек
Среди погибших оказалась девушка. Убийцу задержали на месте преступления
Российский лжеадвокат отсидел два месяца за своего «подзащитного»
Все материалы
Наука и техника
В России начали тестировать препараты от коронавируса
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
Названа точная опасность коронавируса для детей
«Организм убивает сам себя»
Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
Известный физик с коронавирусом скончался
«Мрачные пережитки прошлого»
 
В России нашли препарат от коронавирусной пневмонии
Все материалы
Спорт
Российская фигуристка рассказала о панической атаке на самоизоляции
Алла Шишкина«Купальник — моя рабочая одежда»
Синхронистка Алла Шишкина — о карантине, переносе Олимпиады и откровенных костюмах
Слуцкий назвал игрока своей команды «лохом и злостным нарушителем карантина»
Игорь Пашкевич«Он давал силы»
Российский фигурист обыгрывал Ягудина и работал с Тутберидзе. Но уехал в США и погиб в 44 года
Поветкин призвал братьев Емельяненко выяснить отношения с глазу на глаз
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус
Боец UFC выложила новые откровенные фото и подверглась критике
Все материалы
Культура
Раскрыт диагноз Бабкиной
Инструкции по выживанию
Когда исчезнет коронавирус, как от него спастись и что может быть хуже него
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации
«Я никогда так много не молилась»
Коронавирус нашли уже у сотен знаменитостей. Что с ними происходит?
Группа «Несчастный случай» представила клип «Мир во время чумы»
Домохозяйки тоже плачут
 
Раскрыты подробности о состоянии Бабкиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезды начали устраивать порно-конференции из-за коронавируса
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»
Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
Участник шоу о борьбе с лишним весом умер из-за проблем со здоровьем
«Важно делать что-то, чтобы не сойти с ума»
Мир до коронавируса — глазами лучших фотографов современности
Раскрыты подробности смертельного ДТП с эпатажным блогером
Движение вниз
Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно?
Брат шокировал сестру признанием в любви и поставил ее в тупик
Все материалы
Ценности
Украинский фотограф поснимала «единственную красавицу в семье Кардашьян» в бикини
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Кейт Миддлтон перестала наряжаться из-за отсутствия соперничества с Меган Маркл
Модели в одежде бренда The BlondsСняли корону
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Россиянам помешают нарядиться доставщиками еды для обхода режима изоляции
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Назван способ уберечь домашних питомцев от коронавируса
Мужчина лишился заработка из-за эпидемии и погиб в зубах крокодила
«Даже если негде ночевать, тебе всегда найдут место»
История россиянина о переезде и жизни в Канаде
Медсестра продолжила работать на пенсии и погибла от коронавируса
Скотт Джозеф Келли«Это серьезное испытание»
Космонавты, отшельники и мореплаватели — о том, как пережить самоизоляцию в эпоху коронавируса
Сестра погибшей от коронавируса поделилась ее последним посланием
«Если бы я знала, что случится дальше»
Врач из Уханя первой заметила коронавирус. Она могла остановить эпидемию, но ее заставили замолчать
Все материалы
На продажу выставили уникальную коллекцию из 129 раритетных автомобилей
Длительный тест Lada XRay Cross с вариатором
Удиви меня: первые недели с приподнятым хэтчбеком из Тольятти
В России появится китайский премиальный минивэн
Автомобили с пересаженным лицом
Как, зачем и для кого одни автомобили маскируют под другие
Volkswagen отказался от производства укороченного Polo
Крохотная машинка, которая спасла BMW от банкротства
12 лошадиных сил, лобовое стекло на единственной двери и самый неагрессивный дизайн в истории BMW
У нового Genesis G80 появится 420-сильная спортверсия
Все материалы
Дом
Самоизолированные россияне начали сбегать от семей на съемные квартиры
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Россиянки сожгли чужую дачу ради хайпа в Instagram
Партнерский материал
Шик и блеск
Как выглядит идеальный дом? Тест
Названы регионы России с дорожающим жильем
«Проще отказать, чем нести убытки»
Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?
В России задумались над увеличением порога ипотеки
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Российский регион обеспечат современными библиотеками
В Минобрнауки оценили переход российских вузов на дистанционное обучение
Утрату трудоспособности россиян предложили устанавливать онлайн
Все материалы