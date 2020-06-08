Курс рубля взлетел до максимума

В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 8 июня, курс рубля по отношению к основным валютам взлетел до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:57 доллар торговался на уровне 68,23 рубля, а евро — 77,12 рубля. В последний раз такой уровень фиксировался 6 марта, когда стало известно о конфликте России и Саудовской Аравии и развале сделки в формате ОПЕК+.

Материалы по теме Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?

Основные российские индексы, Мосбиржа и РТС, также прибавляют в начале торгов — 0,7 и 1 процент соответственно.

Нынешний рост российской валюты связан с уверенностью рынка по поводу будущего нефти. В выходные страны ОПЕК+ договорились о сохранении квот на добычу нефти на уровне 9,6 миллиона баррелей в сутки. Утвержденная в апреле сделка предполагала, что с июля сокращения опустятся с 9,7 миллиона до 7,7 миллиона.

На этом фоне цена Brent поднялась до 42,83 доллара за баррель, а WTI — почти до 40 долларов. Поддержку рынку может дать и решение Саудовской Аравии отменить рекордные скидки для клиентов, введенные в апреле.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!