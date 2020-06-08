Цены на нефть подскочили до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, по состоянию на 01:17 нефть марки WTI впервые с 6 марта достигла 40 долларов за баррель. Сорт Brent торгуется на уровне 42,79 доллара.

6 июня страны ОПЕК+ продлили действие текущих параметров по сокращению добычи сырья еще на месяц. Продление квот поддержали правительство России и все нефтекомпании страны. До этого в договоре было прописано, что с 1 июля ограничение снижается с 9,7 до 7,7 миллиона баррелей в сутки.

В мае аналитики рейтингового агентства НКР в обзоре «Рынок нефти на распутье» предсказали, что восстановление отрасли затянется как минимум до 2025 года. Они рассмотрели четыре сценария возможного развития событий и установили, что в самом лучшем — и наименее вероятном — цены вырастут лишь до 50-55 долларов за баррель.

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