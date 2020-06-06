Российские нефтекомпании поддержали сокращение добычи

Правительство России и все нефтекомпании страны поддержали продление квот по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

Все страны ОПЕК+ также подтвердили свои обязательства по сокращению добычи. «Эта приверженность играет огромное значение, чтобы эффект от реализации совместных действий для рынка был положительным», — подчеркнул Новак.

По словам российского министра, худший момент на нефтяном рынке был в апреле. На данный момент он понемногу восстанавливается, чему способствует в том числе и соглашение ОПЕК+.

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