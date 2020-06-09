Коронавирус вызвал у россиян проблемы с иммунитетом

Затяжная эпидемия коронавируса вызвала проблемы с иммунитетом у россиян, из-за чего у них повысилась восприимчивость к другим заболеваниям. Об этом заявил директор НИИ пульмонологии академик Александр Чучалин, передает «Интерфакс».

«В результате иммунодефицита, образовавшегося у людей из-за затяжной инфекции, восприимчивость человека к другим заболеваниям, вирусным или бактериальным, будет достаточно высокая», — сказал академик, подчеркнув, что из-за коронавируса пока неизвестно, как россияне переживут следующий осенне-зимний период инфекций.

Кроме того, по словам Чучалина, коронавирус может привести к образованию тромбов, что, в свою очередь, негативно влияет на функционирование сердца и головного мозга человека. В этой связи академик объявил, что намерен созвать ученых и сформулировать рекомендации по подготовке россиян к сезону инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала россиянам отказаться от алкоголя и курения летом, а также ограничить потребление трансжиров, соли и сахара. Это поможет укрепить иммунитет и поспособствует оздоровлению организма после эпидемии.

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