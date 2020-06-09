ЛНР отказалась открыть пункт пропуска на границе с Украиной

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отказались открыть пункт пропуска на границе с подконтрольной украинскому правительству территорией. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

Заявление Киева об одностороннем открытии контрольно-пропускного пункта в районе Станицы Луганской является провокацией, сказала представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева. «Контрольный пункт пропуска на Станице Луганской завтра работать не будет», — подчеркнула она.

Кобцева напомнила, что «коронавирус никто не отменял». При этом ЛНР готова и дальше организовывать для особо нуждающихся лиц переход через закрытый КПП.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что пропускные пункты на границе с Донецкой и Луганской народными республиками заработают 10 июня. Они были закрыты из-за пандемии коронавируса.

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