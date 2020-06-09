США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас

США работают над созданием боеприпаса Vintage Racer — Loitering Weapon System (LWS), летные испытания которого завершились в 2019 году, сообщает Aviation Week.
Американское издание, обратившее внимание на открытые источники, пишет, что, вероятнее всего, указанная сиcтема представляет собой барражирующий беспилотник, обеспечивающий доставку на гиперзвуковой скорости кинетического перехватчика к цели.
The Drive отмечает, что данное оружие может быть предназначено для уничтожения систем противоракетной обороны (ПРО) противника, в том числе посредством насыщающей атаки. Согласно изданию, LWS может барражировать 60-90 минут вне контролируемой ПРО противника зоны, а, определив цель внутри нее, нанести удар.
Согласно Aviation Week, оружие может использоваться для уничтожения мобильных ракетных комплексов.
В феврале 2019 года израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) в ходе выставки Aero India, проходящей с 20 по 24 февраля в Бангалоре (Индия), представил дрон-камикадзе Mini Harpy. В ролике компании, доступном на YouTube, одна из мишеней для барражирующего боеприпаса напоминает радар всевысотного обнаружителя 96Л6Е, установленный на шасси МЗКТ-7930 от российских ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф».