Раскрыт секрет молодости не применяющих ботокс звезд

Косметологи и дерматологи раскрыли секреты молодости знаменитостей, которые не используют инъекции ботокса. Информация появилась на Daily Mail.

Британские специалистки Люси Сюй (Lucy Xu), Лаура Холлиер (Laura Hollier) и Эмма Коулман (Emma Coleman) рассказали, какими косметическими средствами и гаджетами пользуются звезды для выравнивания тона лица и разглаживания морщин.

Так, например, 46-летний дизайнер Виктория Бекхем ежедневно применяет два продукта собственного бренда Victoria Beckham Beauty за 300 фунтов стерлингов (26 тысяч рублей). «Она использует средства с высоким содержанием ретинола и витамина C», — пояснила косметолог Сюй.

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Стилистка и телеведущая Тринни Вудалл (Trinny Woodall) в свою очередь отдает предпочтение дорогим косметическим гаджетам. Среди них маска марки The Light Salon с инфракрасным излучением и устройство для массажа лица бренда Xtreem Pulse. Их стоимость составляет 395 и 515 фунтов стерлингов соответственно (27 и 44 тысячи рублей).

В то же время певица Рошель Хьюмс (Rochelle Humes) уделяет особое внимание увлажнению кожи. По информации издания, она предпочитает крем Kiehl's и мазь Burt's Bees. А телеведущая Ферн Коттон (Fearne Cotton) пользуется только мицеллярной водой, с помощью которой она смывает макияж. «Раз в две недели я могу нанести на лицо маску», — призналась она.

В июне эксперты «Роскачества» поделились с россиянами способом быстрого похудения после окончания режима самоизоляции. По их словам, следует сократить количество потребляемых калорий, ложиться спать до полуночи и делать ежедневно 10 тысяч шагов.

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