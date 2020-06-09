Курс доллара резко вырос

С начала торгов на Московской бирже во вторник, 9 июня, рубль начал резко падать по отношению к основным валютам, полностью отыграв рост накануне, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара по состоянию на 11:40 вырос до 68,93 рубля, евро — до 77,57 рубля. Поводом для такой динамики стало падение стоимости нефти. Сорт Brent опустился почти до 40 долларов за баррель.

Рынок нефти перешел к падению после вчерашнего заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул Азиз бен Салмана об увеличении добычи с июля.

Саудовский чиновник указал, что добровольные ограничения, которые взяли на себя в июне королевство, а также Кувейт и ОАЭ, продлится всего месяц. Так что рынок получит дополнительно 1,18 миллиона баррелей в сутки.

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