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Организаторов ЕГЭ в Подмосковье проверят на коронавирус

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Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Всех участвующих в проведении Единого госэкзамена подмосковных педагогов протестируют на коронавирусную инфекцию, сообщила первый заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 9 июня.

По словам министра, тестирование на Covid-19 будет проходить 29 и 30 июня, а также 9 августа. Кроме того, организаторов обеспечат масками и перчатками, уточнила она.

«У нас 16 тысяч человек взрослых принимают участие в проведении экзамена», — рассказала Михайлова.

По ее словам, перед сдачей ЕГЭ в учебных заведениях проведут генеральную уборку, у всех входящих будут проверять температуру. Также все педагоги, работающие во время ЕГЭ получат увеличенную зарплату.

Изначально ЕГЭ должно было начаться 8 июня, однако позднее президент Владимир Путин объявил датой начала экзамена 29 июня. Все пункты проведения экзаменов обещали снабдить средствами индивидуальной защиты, а школьников рассадить на дистанцию не менее полутора метров.

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