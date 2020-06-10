Продажи «Газпрома» обвалились

Продажи российского трубопроводного газа за рубеж, монополия на которые принадлежит «Газпрому», обвалились, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на сайте ведомства.

По данным ФТС, в апреле экспортные продажи трубопроводного газа из России составили 1,3 миллиарда долларов, что на 54 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Физические объемы экспорта также снизились на 17,7 процента — до 12,1 миллиарда кубометров. За первые четыре месяца экспортные продажи упали на 52,3 процента — 8,2 миллиарда долларов.

По действующим законам монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из России обладает «Газпром». Его конкуренты могут продавать добытое топливо на внутреннем рынке. Также концерн обладает монополией на трубопроводные мощности внутри страны.

Падение может объясняться снижением спотовой (предусматривающей оперативную поставку) цены на газ, ориентиром для которой служит стоимость нефти, а также резким сокращением потребления топлива в Европе — основном экспортном направлении из России. С января по май оно снизилось на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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