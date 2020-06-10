В Европе рухнуло потребление газа

С января по май потребление природного газа в Европе сократилось на 7 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а за время карантинных ограничений — на 11 процентов. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), передает РИА Новости.

В докладе организации указано, что введение карантина с 11 марта по конец мая привело к снижению спроса в абсолютном выражении на 10 миллиардов кубометров.

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Причиной такой ситуации стала остановка промышленности и производства электроэнергии, бытовое потребление оказалось затронутым в значительно меньшей степени. В частности, выработка электроэнергии на газе в Европе сократилась на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

Между тем в МЭА отмечают, что карантинные ограничения — не единственный фактор. Свое влияние оказали теплая зима и рост объемов ветрогенерации.

Также в докладе сказано, что в США за первые пять месяцев спрос на природный газ сократился только на 2,8 процента, а в Китае даже вырос на 1,6 процента.

Для России падение спроса в Европе оказалось еще более значительным, поскольку одновременно с обвалом спроса в регионе увеличивается доля поставок сжиженного природного газа (СПГ). На этом фоне «Газпром», обладающий монополией на поставки трубопроводного газа за рубеж, впервые в истории получил убыток в первом квартале года.

Эксперты МЭА ожидают, что спрос на газ в 2020 году может упасть на 4 процента или на 150 миллиардов кубометров. Это станет крупнейшим кризисом в отрасли за всю историю. Спрос на ресурс начнет восстанавливаться в 2021 году.

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