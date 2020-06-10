Миру предрекли крупнейший газовый кризис в истории

Эксперты считают, что спрос на газ в 2020 году может упасть на 4 процента или на 150 миллиардов кубометров, что станет крупнейшим кризисом в отрасли за всю историю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно обзору, спрос на ресурс начнет восстанавливаться уже в 2021 году благодаря низким ценам и возобновлению экономической активности и будет стабильно расти на 1,5 процента до 2025 года.

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Газ будет наиболее востребован в промышленности, на которую придется до 40 процентов дополнительного спроса. Из стран самыми быстрыми темпами объемы потребления будут расти в Китае, рост составит в среднем 130 миллиардов кубометров в год.

По прогнозу экспертов, Россия станет вторым по величине драйвером роста рынка природного газа. В период до 2025 года на РФ будет приходиться около одной пятой роста мировой добычи газа. При этом на первое место выйдут США, которые ежегодно будут увеличивать объемы добычи на 1,2 процента и превысят показатель в триллион кубометров в год.

Ранее «Газпром» заключил крупнейший для себя контракт на поставку газа внутри России. Срок договора составляет 20 лет, а его объем — 900 миллиардов кубометров. Соглашение подписано с ООО «РусХимАльянс», половина которого принадлежит самому «Газпрому», а другая — АО «Русгаздобыча». Компания является оператором строительства комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги в Ленинградской области.

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