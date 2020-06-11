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Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские банки попросили у Центробанка больше прав для борьбы с подозрительными операциями. Они захотели ужесточить правила блокировки счетов физических лиц, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

Нынешние нормы обязывают кредитные организации возобновлять операции через двое суток, даже если связаться с клиентом и подтвердить его согласие на перевод не получилось.

Кредитные организации считают такой срок недостаточным и просят исключить его из закона «О национальной платежной системе». В обосновании предложения указано, что за два дня клиент мог не понять, что стал жертвой мошенничества. Представитель Ассоциации ФинТех (АФТ) рассказал, что ЦБ рекомендовал организации предоставить дополнительную аргументацию.

В настоящее время, как отмечают в банках, встречаются случаи, когда банк полностью уверен, что перевод осуществляется мошенниками, но его приходится допускать. Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, подозревая, что им звонят мошенники.

Накануне, 10 июня, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль — порядка 500 миллионов рублей. Это в 64 раза меньше, чем в апреле.

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