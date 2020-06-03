Россияне рекордно отказались от банковских вкладов

Доля денег на текущих счетах от общего объема средств физических лиц в российских банках достигла рекордных 29 процентов. Об этом со ссылкой на данные агентства НКР сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Рост произошел за счет антикризисных выплат со стороны государства, а также из-за того, что россияне стали массово отказываться от использования вкладов.

В совокупности на текущих счетах физлиц находились девять триллионов рублей. На начало года этот показатель составлял восемь триллионов (26 процентов), и тогда он тоже считался рекордным.

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Аналитик банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что прирост в нерабочем апреле стал рекордным за всю историю, если не учитывать краткосрочные всплески в декабре. В последний месяц года традиционно наблюдается увеличение текущих счетов после выплаты годовых премий и досрочного перечисления пенсий за январь.

Управляющий директор НКР Станислав Волков пояснил, что нежелание россиян переводить доходы во вклады связано как с опасением за собственное финансовое состояние, так и со снижением их доходности. Многие держали средства, ожидая повышение ставок по вкладам, но Центробанк, напротив, понизил ключевую ставку.

В результате доходность на текущих счетах почти сравнялась с той, что могут предложить депозиты. Рублевые сбережения населения в апреле выросли на 455 миллиардов рублей, а депозиты, указывает аналитик, сократились на 0,2 миллиарда.

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