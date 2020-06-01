Россияне сохранили верность банкам, несмотря на кризис, заявил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев в интервью ТАСС. По его словам, небольшой отток вкладчиков из кредитных организаций имел место, но был быстро компенсирован.

«Ситуация на рынке вкладов в целом стабильная. Действительно, в марте был небольшой отток средств населения из банков, вызванный желанием людей купить товары длительного пользования по более низкому курсу, а также желанием подготовиться к режиму самоизоляции», — отметил Исаев.

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По его словам, такое поведение клиентов является обычным в «неспокойное время». По итогам марта совокупный объем вкладов в российских банках сократился на один процент, однако в апреле был отмечен прирост на 1,5 процента.

В конце марта президент Владимир Путин объявил о введении нового налога на доходы по вкладам, которые превысят сумму гипотетического дохода от депозита на миллион рублей по ключевой ставке ЦБ на начало каждого года. Новый налог начнет действовать в 2022 году.

После этого объявления россияне массового сняли валюту с банковских счетов. В апреле отток составил 8,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с притоком за 2019 год.

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