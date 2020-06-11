Число умерших россиян с коронавирусом превысило 6,5 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 6532, за последние сутки зафиксировано 174 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 11 июня.

6532 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 11 июня

За последние сутки в России выявлено 8 779 новых случаев заражения в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус был подтвержден у 502 436 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 11 июня превысило 7,36 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 116,1 тысячи. За весь период пандемии скончался 416 201 пациент, 3,45 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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